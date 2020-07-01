В Пензе полностью откроются торговые центры

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Для торговых центров и заведений общественного питания в Пензенской области сняли ограничения в работе.
Как сообщает пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, 11 июля соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора.
При этом руководители и бизнесмены обязаны строго соблюдать требования Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека во избежание распространения коронавирусной инфекции.