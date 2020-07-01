Полиция Пензенской области разыскивает подозреваемого в изнасиловании

Пресс-служба УМВД России по Пензенской области сообщила о розыске уроженца республики Армения.

31-летний Сасун Саргси Симонян подозревается в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Мужчина объявлен в федеральный розыск.

«Приметы разыскиваемого: на вид - 30-35 лет, рост - 185-190 см, худощавое телосложение. Может представляться именем «Саша», - рассказали в пресс-службе.

Подозреваемый может скрываться в Пензенской и Ростовской областях, в Краснодарском крае, республике Крым и проживать на съемных квартирах или в гостинницах.

Информацию о местонахождении разыскиваемого просят сообщить по телефонам в Пензе: 8-(8412)-599-641, 8-999-110-98-79, по номеру 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона).