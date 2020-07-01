12 июля пензенцев ждет теплое и солнечное воскресенье

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По данным пресс-службы регионального управления МЧС со ссылкой на Гидрометеоцентр, 12 июля в регионе будет небольшая облачность без существенных осадков.
Скорость северного ветра достигнет 7-12 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 24 до 29 градусов тепла днем и от 14 до 19 ночью.
Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.