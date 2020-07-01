ВОЗ предупредили о возможном возвращении ограничений из-за Сovid-19

По сообщению Газеты.ру, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что россиянам снова придется разойтись по домам, если люди не будут соблюдать меры безопасности.

Тем временем, отечественные медики находятся на завершающей стадии разработки вакцины — первую группу добровольцев, которым ее ввели, скоро отпустят домой. В тоже время аргентинские специалисты активно используют новые технологии для лечения вируса.