ВОЗ предупредили о возможном возвращении ограничений из-за Сovid-19

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Специалисты ВОЗ предположили, что карантинные меры из-за коронавирусной инфекции придется вернуть.
По сообщению Газеты.ру, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что россиянам снова придется разойтись по домам, если люди не будут соблюдать меры безопасности.
Тем временем, отечественные медики находятся на завершающей стадии разработки вакцины — первую группу добровольцев, которым ее ввели, скоро отпустят домой. В тоже время аргентинские специалисты активно используют новые технологии для лечения вируса.