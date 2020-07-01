В Пензе мужчина лишился 800 тысяч рублей со своего счета

УМВД России по области расследует уголовное дело о краже около 800 тысяч рублей с банковского счета жителя Пензы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с августа по октябрь 2019 года со счета потерпевшего списывались деньги. Он обнаружил пропажу, когда хотел снять наличные. Позднее мужчина выяснил, что на протяжении трех месяцев с его счетов осуществлялись переводы посторонним лицам, и мужчина обратился в полицию.

В ходе следствия правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался 23-летний знакомый пострадавшего. Злоумышленник признался в преступлении.

«Установлено, что подозреваемый вошел в доверие к заявителю и некоторое время проживал в его квартире. Он получил возможность взять банковскую карту потерпевшего и выяснил ее пин-код, после чего, не говоря об этом знакомому, отправился к банкомату, где подключил к своему телефону услугу удаленного доступа к счету заявителя», - рассказали в пресс-службе.

Потерпевший не пользовался своей картой, поэтому не заметил пропажи денег раньше. Похититель потратил половину украденных денег на уплату долгов, а на остальные - на покупку автомобиля, одежды и техники.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемому может грозить до шести лет тюрьмы. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.