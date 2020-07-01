Генпрокуратура рассказала о причине гибели туристов на перевале Дятлова

Как сообщили на портале Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости, причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году послужил сход лавины.

О результатах проверки председатель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков сообщил на пресс-конференции.

По его словам, туристы не смогли найти свою палатку из-за плохой видимости, после того как покинули ее. Группа погибла, в том числе, из-за того, что отошла на 50 метров от лагеря, но видимость в тех погодных условиях была только 16 метров.