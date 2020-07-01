В пензенском зоопарке рассказали о ягуре Азаре Картошкине

Сотрудники и посетители зоопарка дают ему забавные прозвища: плюшевый кот; кот, с грацией картошки; Азар Картошкин; милый кот и другие.

Ягуара привезли в Пензу в 2016 году в возрасте четырех месяцев из Самарского зоопарка. Азар – настоящий дикий кот, хотя и отзывается на свое имя и с удовольствием подставляет спину для массажа директору. Большой кот очень любит внимание, много спит на ветке дерева, свесив лапы.

«По характеру он неспешен, самодостаточен и очень любит себя. Но также он невероятно ленив, поэтому ему часто устраивают целые квесты для добычи еды», -рассказали в пресс-службе.

Азар ест мясо, а в регулярные разгрузочные дни - творог. За четыре года своей жизни он успел уже дважды посидеть на диете. Ягуар пока холост – сотрудники зоопарка ищут ему спутницу под стать и верят, что в будущем Азар станет прекрасным отцом.