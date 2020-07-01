В Башмаковском районе отремонтируют 21 километр дороги

Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области, на участке дороги «Соседка – Каменка» уже уложили 3 километра асфальта.

Председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин побывал на объекте в ходе рабочей поездки в Башмаковский район. Он подчеркнул, что необходимо строго соблюдать технологию укладки покрытия, чтобы избежать преждевременного разрушения асфальта.

«Новая дорога позволит придать дополнительный импульс для развития ближайших сел. От организации перевозок автомобильным транспортом напрямую зависит сбыт продукции, следовательно, будет рост сельскохозяйственного производства. Открываются перспективы создания придорожного бизнеса и расширения сферы услуг, а это рабочие места, обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения в целом», - отметил Валерий Лидин.

Министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев сообщил, что работы ведутся в рамках освоения субсидий из дорожного фонда Пензенской области. В общей сложности будет отремонтирован 21 км автомобильной трассы, работы завершат в 2021 году.