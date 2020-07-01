В Пензе легковушка протаранила автоцистерну - соцсети

В Пензе накануне вечером, 11 июля, произошла авария на ул. Мира. По сообщению пользователей соцсети , легковушка протаранила автоцистерну.

Водителя легковой машины, по информации очевидца, госпитализировали. Судя по кадрам, авто получило серьезные повреждения – разбита передняя часть. У грузовика вмятин почти нет.

Что стало причиной ДТП, разберутся эксперты. Официальных комментариев в настоящий момент нет.

В ГИБДД призывают не превышать скорость и руководствоваться информацией дорожных знаков. Также запрещено садиться за руль в нетрезвом виде и при плохом самочувствии.