В Пензе легковушка протаранила автоцистерну - соцсети

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В Пензе накануне вечером, 11 июля, произошла авария на ул. Мира. По сообщению пользователей соцсети, легковушка протаранила автоцистерну.
Водителя легковой машины, по информации очевидца, госпитализировали. Судя по кадрам, авто получило серьезные повреждения – разбита передняя часть. У грузовика вмятин почти нет.
Что стало причиной ДТП, разберутся эксперты. Официальных комментариев в настоящий момент нет.
В ГИБДД призывают не превышать скорость и руководствоваться информацией дорожных знаков. Также запрещено садиться за руль в нетрезвом виде и при плохом самочувствии.