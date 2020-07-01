Павел Воля взволновал пензенцев новым фото

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Телеведущий, шоумен Павел Воля разместил в соцсети фото, сделанное в центре Пензы. Земляки взволновались, увидев снимок из родного города.
Павел Воля сфотографировался у инсталляции «Я люблю Пензу», которая расположена у одного из торговых центров на ул. Московской. Правда, когда был сделан снимок, не сообщил. Подпись к нему весьма лаконичная: «Пенза!!!».
Источник фотографии: скриншот https://www.instagram.com/p/B8cAQvsI5ax/