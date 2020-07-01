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12.07.2020г.
В Пензе начали обсуждать Концепцию развития общественного транспорта

В Пензе начали обсуждать Концепцию развития общественного транспорта

Вс, 12.07.20 10:31
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В Пензе накануне, 11 июля, представители власти, депутаты, перевозчики, эксперты обсудили Концепцию развития общественного транспорта областного центра.

По словам мэра Андрея Лузгина, нужно учитывать рост числа личного транспорта. Поэтому важно, чтобы жителям было удобно пользоваться для регулярных поездок автобусами.

Концепция рассчитана на 2020-2024 годы. Ее представил и.о. начальника управления транспорта и связи города Михаил Глушков. Он отметил, что нужно решить ряд проблем: высокий износ автобусов и троллейбусов, плохую работу по вечерам, отсутствие ответственности у перевозчиков за несоблюдение расписания и интервалов, единого проездного документа, нерегулируемый тариф.

В планах – увеличить количество автобусов на улицах города. Количество маршруток должно снизиться.

«Для этого планируется войти в федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пенза подаст заявку на 2021 и 2022 годы на покупку 111 автобусов», - сообщает пресс-служба мэрии.

«Замена имеющегося подвижного состава на новые автобусы позволит уменьшить средний возраст автобусов большого класса с 10 до 3 лет. Переход с экологической нормы Евро-3 на Евро-5 будет способствовать сокращению вредных выбросов в атмосферу и улучшению экологии областного центра. Приобретение низкопольных автобусов повысит доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения», - сказал Михаил Глушков.

К 2022 году количество автобусов на газомоторном топливе должно вырасти на 85%.

В 2021 году планируется ввести единый проездной билет «Ласточка». Он будет многотарифным.

За передвижением автобусов и маршруток можно будет уже в этом году следить с помощью «Яндекс. Транспорт», Сейчас это можно сделать в приложении «Умный транспорт» или на сайте https://58bus.ru/ (возрастные огранчиения на обозначенные ресурсы и приложения – 0+).

За перевозчиками будут следить с помощью ГЛОНАСС. За нарушение предусматривается увеличение штрафов.

Обсуждалась возможность замены троллейбусов на автобусы.

«Замена троллейбусов на автобусы позволит соединить некоторые микрорайоны города, исключить дублирование маршрутов несколькими видами транспорта, обеспечить льготный проезд по новым маршрутам, продлить время работы транспорта. В этом случае у жителей Шуиста появится возможность без пересадки добраться до центральной части города и Западной поляны с предоставлением льготного проезда. С Западной поляны горожане смогут напрямую добраться до Севера», - добавляют в пресс-службе.

Сотрудникам троллейбусного депо обещали предложить работу у других перевозчиков.

Кроме того, решался вопрос с нерегулируемыми тарифами (по ряду маршрутов их обещают сделать регулируемыми), вводом безналичного расчета.

«Обсуждению надо придать широкую гласность для общественности, чтобы доработать документ и в результате реализации его мероприятий создать максимально удобные условия для передвижения горожан», – резюмировал первый зампред правительства Виктор Кувайцев.

Напомним, к пересмотру работы по пересмотру системы общественного транспорта городскую власть призывал губернатор Иван Белозерцев.

Источник фотографии: https://penza-gorod.ru/news/v_penze_nachalos_obsuzhdenie_kontseptsii_razvitiya_obshchestvennogo_transporta/
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