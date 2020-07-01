Пензенский студент перевел «нефтяному магнату из Кувейта» свою плату за обучение

Пензенский студент в «Скайпе» познакомился с мужчиной, который представился уроженцем Кувейта, и сообщил, что руководит нефтяным бизнесом.

Новый знакомый отметил, что планирует визит в Россию, и ему нужно взять с собой вещи: золотые украшения, духи, футболки, джинсы, 25 тысяч долларов. Посылку он попросил отправить на имя студента. За это юношу ждал подарок.

По данным пресс-службы областного УМВД, молодой человек сообщил свой адрес и стал ждать посылку. В итоге через некоторое «нефтяной магнат» под разными предлогами стал просить перевести деньги на то, чтобы вещи прибыли адресату. Посылка, по его словам, то застревала в аэропорту, то в таможне.

В итоге пензенец перевел более 322 тысяч рублей – все деньги, что были нужны ему на обучение.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют, кто причастен к обману жителя Пензы и куда делись деньги, которые он переводил незнакомцу», - отмечают в пресс-службе.

В полиции призывают не заводить беседы с незнакомцами, не пересылать на неизвестные счета деньги.