В Пензенской области число заразившихся несколько суток - в районе 35

В Пензенской области прирост новых заразившихся коронавирусом - в районе 35 за сутки.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки зарегистрированы 34 новых заразившихся.

Однако стало известно о двух новых жертвах Covid-19. Скончался 64-летний мужчина, который страдал рядом хронических заболеваний, в том числе – легких. Но установлено, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция, приведшая к пневмонии. Также не стало 82-летней женщины, имевшей ряд хронических заболеваний. Причина смерти у нее – та же. Всего с начала наблюдений умерли 65 заразившихся.

За сутки выздоровели два человека. Общее число победивших коронавирус в регионе - 5 146.

Не смотря на снятие ряда ограничений, жителям не стоит забывать про личную гигиену и масочный режим.