Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплаты

Перерасчет произведут для тех, кто работал в 2019 году и за которых работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд. Выплаты пересмотрят исходя из перечисленной суммы, пишет «360» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Перерасчет не будет зависеть от того, работает ли пенсионер сейчас или нет.

Также с 1 августа проиндексируют на 9,1% накопительные пенсии, выплачиваемые через Пенсионный фонд. Их получают россияне 1967 года рождения и младше.