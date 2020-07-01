Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплаты

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Работающим россиянам с 1 августа автоматически повысят пенсии, сообщает сенатор Елена Бибикова.
Перерасчет произведут для тех, кто работал в 2019 году и за которых работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд. Выплаты пересмотрят исходя из перечисленной суммы, пишет «360» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Перерасчет не будет зависеть от того, работает ли пенсионер сейчас или нет.
Также с 1 августа проиндексируют на 9,1% накопительные пенсии, выплачиваемые через Пенсионный фонд. Их получают россияне 1967 года рождения и младше.