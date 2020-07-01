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13.07.2020г.
Врачи рекомендуют при укусах животных незамедлительно обращаться в больницу

Врачи рекомендуют при укусах животных незамедлительно обращаться в больницу

Вс, 12.07.20 17:59
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В Пензенской области в этом году зарегистрировано 27 случаев укусов людей бешеными животными. Это почти в два раза больше, по сравнению в аналогичным периодом 2019-го.

Кажется, они так и ждут, когда их погладят по шерстке. Сами выходят к дороге, ищут контакта с человеком. Вот только здоровое дикое животное делать этого никогда не будет, скрываясь, звери берегут свою жизнь, ведь вы для них - потенциальная опасность.

Бешенство – острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Им могут страдать различные виды, от крупных до самых маленьких, и, на первый взгляд, безобидных существ.

Встретить ежиков можно как во дворе дома, так и в садах, и в лесах. Главное, чтобы знакомство с представителем дикой природы прошло безопасно. Именно поэтому за ежиками можно только наблюдать - трогать, гладит, брать на руки, и, уж тем более, приносить домой, категорически запрещено.

Здорового ежа сложно встретить днем - это животное ведет ночной образ жизни. Если при приближении к нему другого зверя или человека он не сворачивается в клубок, а вытягивает лапы, то, скорее всего, тут же набросится и укусит. Так и передается бешенство. Кстати в Пензенской области в этом году уже выявили 45 заболевших четвероногих, в прошлом их было всего 26.

«Очаг бешенства был в Арбекове. Там люди разводили собак, и тртри животных погибло. Все те, кто разводили собак, все знакомые - все подверглись иммунизации от бешенства», - рассказала Раиса Ярмолович, главный внештатный врач-рабиолог министерства здравоохранения Пензенской области.

Бешенство считается особо опасной инфекцией. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью, если укусил зверь. Спасти зараженного человека можно только введя специальную вакцину, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
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09.07.2020 18:00
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06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
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03.07.2020 14:27
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30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
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14.05.2020 17:31
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