В селе Лермонтово отремонтировали дом культуры

Помогли с ремонтом, помогут и с пополнением библиотечного фонда. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил, как была выполнена реконструкция дома культуры в селе Лермонтово Белинского района. На эти цели из бюджета выделялось почти 30 миллионов рублей.

В селе Лермонтово посетителей дома культуры встречает великий русский поэт - памятник был преподнесен в дар местным жителям коллективом дизельного завода четверть века назад. Теперь за спиной классика отремонтированное, заново покрашенное здание. Причиной его разрушения была плоская крыша, из-за которой во время дождей намокала и обрушалась кладка.

«Мы полностью переделали крышу из плоской сделали ее шатровой, утеплили фасад, покрасили, сделали окна новые пластиковые, заменили двери, полы. Установили видеонаблюдение, пожаротушение», - пояснила Марина Андрюшина, директор культурно-досугового центра Белинского района.

Также в фойе появился подъемный механизм для инвалидов. Теперь здание готово к техническому переоснащению. В планах - поставить в зрительном зале кресла на 200 человек, переоборудовать сцену, установить звуковую и световую аппаратуру - ее уже привезли.

Осмотрев отремонтированные помещения, губернатор озвучил несколько рекомендаций.

«Еще один или два раза нужно покрасить и сцену, чтобы полы были глянцевые. Мы вложили деньги, чтобы дети и педагоги сюда с удовольствием приходили на занятия», - сказал Иван Белозерцев.

Оценивая качество выполненных работ, на которые было потрачено почти 30 миллионов рублей, глава региона осмотрел и библиотечный центр.

По словам местного работника, спрос на книги даже в летние каникулы не падает.

«На лето вот задают по программе чтение книг и тоже дети приходят не только наши, но и гости приезжие, которые навещают бабушек», - призналась она.

Теперь жизнь в лермонтовском доме культуры забурлит с новой силой. Несмотря на то, что в его штате здесь - всего четыре человека, действуют творческие мастерские, детские кружки и клубы по интересам, а также филиал районной школы искусств, сообщает «Экспресс». Видео предоставлено телеканалом.