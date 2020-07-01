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12.07.2020г.
В селе Лермонтово отремонтировали дом культуры

В селе Лермонтово отремонтировали дом культуры

Вс, 12.07.20 15:45
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Помогли с ремонтом, помогут и с пополнением библиотечного фонда. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил, как была выполнена реконструкция дома культуры в селе Лермонтово Белинского района. На эти цели из бюджета выделялось почти 30 миллионов рублей.

В селе Лермонтово посетителей дома культуры встречает великий русский поэт - памятник был преподнесен в дар местным жителям коллективом дизельного завода четверть века назад. Теперь за спиной классика отремонтированное, заново покрашенное здание. Причиной его разрушения была плоская крыша, из-за которой во время дождей намокала и обрушалась кладка.

«Мы полностью переделали крышу из плоской сделали ее шатровой, утеплили фасад, покрасили, сделали окна новые пластиковые, заменили двери, полы. Установили видеонаблюдение, пожаротушение», - пояснила Марина Андрюшина, директор культурно-досугового центра Белинского района.

Также в фойе появился подъемный механизм для инвалидов. Теперь здание готово к техническому переоснащению. В планах - поставить в зрительном зале кресла на 200 человек, переоборудовать сцену, установить звуковую и световую аппаратуру - ее уже привезли.

Осмотрев отремонтированные помещения, губернатор озвучил несколько рекомендаций.

«Еще один или два раза нужно покрасить и сцену, чтобы полы были глянцевые. Мы вложили деньги, чтобы дети и педагоги сюда с удовольствием приходили на занятия», - сказал Иван Белозерцев.

Оценивая качество выполненных работ, на которые было потрачено почти 30 миллионов рублей, глава региона осмотрел и библиотечный центр.

По словам местного работника, спрос на книги даже в летние каникулы не падает.

«На лето вот задают по программе чтение книг и тоже дети приходят не только наши, но и гости приезжие, которые навещают бабушек», - призналась она.

Теперь жизнь в лермонтовском доме культуры забурлит с новой силой. Несмотря на то, что в его штате здесь - всего четыре человека, действуют творческие мастерские, детские кружки и клубы по интересам, а также филиал районной школы искусств, сообщает «Экспресс». Видео предоставлено телеканалом.

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На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
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01.06.2020 17:46
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29.05.2020 14:42
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28.05.2020 11:55
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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