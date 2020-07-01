В регионе лидером по числу новых случаев коронавируса остается Пенза

В Пензенской области отмечается тенденция к снижению числа заболевших коронавирусом. Уже несколько суток прирост заразившихся – в районе 35.

Лидером по приросту среди муниципалитетов по-прежнему остается Пенза. Но число больных в областном центре также стало ниже.

Так, днем 12 июля стало известно, что в Пензе за сутки коронавирус подтвердился. у 22 жителей. В регионе среди новых заболевших есть дети: 15 лет, 8 лет, 6 месяцев.

Не смотря на постепенное снятие ограничений, нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маску в общественных местах.