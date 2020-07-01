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12.07.2020г.
На канале «Экспресс» стартует новый детский кинопроект

На канале «Экспресс» стартует новый детский кинопроект

Вс, 12.07.20 16:40
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Пензенские школьники попробовали себя в роли артистов. 20 мальчишек и девчонок приняли участие в съемках сериала "И в шутку, и всерьез" (6+). 10 его частей были сняты в нашем городе казанским фондом развития детского кино "Сотворение" на средства президентского гранта. В полной мере оценить актерские способности ребят сможете и вы. На телеканале «Экспресс» 13 июля 9:30 стартует показ этих корокометражек.

Сюжет этой части детского сериала "И в шутку и всерьез" предвосхитил событие мирового масштаба. Чтобы не пропустить контрольную, школьники перешли на дистанционное обучение. На одном из занятий педагог общается посредством видеосвязи уже с целым классом. Съемки минифильма проходили в Пензе в январе, когда короновирус бушевал только в Китае.

Перед тем, как услышать заветные: «Камера, мотор», - мальчишки и девчонки на протяжение нескольких месяцев брали уроки сценической речи и актерского мастерства.

«Ребенок выполняет упражнение актерское какое-то и ты говоришь: «Ну ты же в жизни так не делаешь. Как ты делаешь в жизни, покажи». И ребенок такой: «Да, действительно, я что-то лишнего дал. Я же в жизни так не кричу, я же в жизни так не хожу, я же в жизни так не сижу», - отмечает Никита Кузин, актер пензенского областного драматического театра.

За первый зимний месяц 20 пензенских ребят снялись в десяти короткометражных сериях. Порой сценарий писали под типаж конкретного юного актера. В итоге получился сборник не связанных между собой миниисторий, отражающих важные для детей моменты. Нелепые ситуации в школе, мечты и маленькие радости, любовь, дружбу, отношения с друзьями и взрослыми.

«Как только фильм выходил с монтажного стола, он сражу же начинал свое путешествие по кинофестивалям. За это время фильмы приняли участие уже в 29 кинофестивалях российского и международного масштаба. Шесть из них - зарубежные. По некоторым фестивалям результаты уже известны, а по некоторым - еще впереди», - рассказала Ольга Малинина, президент фонда развития детского кино «Сотворение».

Этот сезон сериала «И в шутку и всерьез» снят в рамках проекта, который фонд детского развития кино «Сотворение» реализовал на средства президентского гранта. Оценить актерские способности пензенских школьников можно теперь ежедневно с понедельника по пятницу на телеканале «Экспресс».

 Видео предоставлено телеканалом. 

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На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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16.06.2020 14:55
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16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
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