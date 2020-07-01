На канале «Экспресс» стартует новый детский кинопроект

Пензенские школьники попробовали себя в роли артистов. 20 мальчишек и девчонок приняли участие в съемках сериала "И в шутку, и всерьез" (6+). 10 его частей были сняты в нашем городе казанским фондом развития детского кино "Сотворение" на средства президентского гранта. В полной мере оценить актерские способности ребят сможете и вы. На телеканале «Экспресс» 13 июля 9:30 стартует показ этих корокометражек.

Сюжет этой части детского сериала "И в шутку и всерьез" предвосхитил событие мирового масштаба. Чтобы не пропустить контрольную, школьники перешли на дистанционное обучение. На одном из занятий педагог общается посредством видеосвязи уже с целым классом. Съемки минифильма проходили в Пензе в январе, когда короновирус бушевал только в Китае.

Перед тем, как услышать заветные: «Камера, мотор», - мальчишки и девчонки на протяжение нескольких месяцев брали уроки сценической речи и актерского мастерства.

«Ребенок выполняет упражнение актерское какое-то и ты говоришь: «Ну ты же в жизни так не делаешь. Как ты делаешь в жизни, покажи». И ребенок такой: «Да, действительно, я что-то лишнего дал. Я же в жизни так не кричу, я же в жизни так не хожу, я же в жизни так не сижу», - отмечает Никита Кузин, актер пензенского областного драматического театра.

За первый зимний месяц 20 пензенских ребят снялись в десяти короткометражных сериях. Порой сценарий писали под типаж конкретного юного актера. В итоге получился сборник не связанных между собой миниисторий, отражающих важные для детей моменты. Нелепые ситуации в школе, мечты и маленькие радости, любовь, дружбу, отношения с друзьями и взрослыми.

«Как только фильм выходил с монтажного стола, он сражу же начинал свое путешествие по кинофестивалям. За это время фильмы приняли участие уже в 29 кинофестивалях российского и международного масштаба. Шесть из них - зарубежные. По некоторым фестивалям результаты уже известны, а по некоторым - еще впереди», - рассказала Ольга Малинина, президент фонда развития детского кино «Сотворение».

Этот сезон сериала «И в шутку и всерьез» снят в рамках проекта, который фонд детского развития кино «Сотворение» реализовал на средства президентского гранта. Оценить актерские способности пензенских школьников можно теперь ежедневно с понедельника по пятницу на телеканале «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.