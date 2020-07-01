В школе села Засечное ремонтируют спортзал

В новом учебном году физкультура, наверняка, станет одним из любимых предметов учащихся школы села Засечного Пензенского района. Там впервые почти за полвека капитально ремонтируют спортивный зал. Объект приводят в порядок в рамках реализации долгосрочной федеральной программы «Развитие образования». Работы ведутся на условиях софинансирования из бюджетов трех уровней: государственного областного и районного.

Половицы в спортивном зале засечной школы скрипят в последний раз и впервые под натиском гвоздодера. Подрядная организация демонтирует деревянный настил, который за 50 лет полностью исчерпал свой ресурс.

Это заключительный и один из самых важных этапов капитального ремонта. Когда рабочие вскрыли покрытие, выяснилось, что предстоит усилять половые рейки. По-другому избавиться от надоедливого звука не удастся.

«Самые такие проблемные места, где люди скапливаются, - это центр спортзала, где происходит вбрасывание по всем видам спорта, и под кольцом. В тех местах по опыту прошлых спортзалов и других объектов нужно усилить, чтобы пол не играл. Более жестко сделать», - пояснил Вячеслав Пчелинцев, руководитель подрядной организации.

Специалисты зашли на объект в первый день лета и, что называется, ужаснулись: стены неровные, потолок усеян ржавыми пятнами, местами оборвана электропроводка. Параллельно рабочие привели в порядок спортивную раздевалу: в частности, полностью обустроили душевые и заменили сантехнику. Нетронутыми во время капитального ремонта остались лишь оконные блоки. Их в школьном спортзале заменили еще в прошлом году. Планируется, что капремонт завершат к 15 июля. В новом учебном году в обновленном помещении будут заниматься почти 700 ребятишек.

«Вообще наша школа - одна из лучших по организации спортивной работы. Славятся наши секции легкой атлетики, футбольная секция, баскетбольная секция. Поэтому ребятишкам будет в удовольствие тем более, что этот ремонт ждали и родители и лети и для всех это будет просто подарок», - считает Галия Муракаева, директор школы с. Засечного Пензенского района.

Единственным напоминанием о прежнем спортивном зале пока остаются баскетбольные щиты, которые школьники расписывали собственноручно эмблемами популярных команд NBA. Их замена не входила в изначальный перечень работ, но, как заверяет руководство школы, новый спортинвентарь приобретут на сэкономленные во время ремонта деньги, сообщает «Экспресс».