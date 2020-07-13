Директор аэропорта Пензы прокомментировал информацию об увольнении

Директор пензенского аэропорта Юрий Осколков прокомментировал ИА «Пенза-Пресс» информацию, появившуюся ранее в СМИ, якобы о том, что он написал заявление об увольнении.

«Нет, я на работе, работаю. Я написал заявление на отпуск. Никаких изменений в моей трудовой деятельности пока не предвидится», - сообщил он журналисту «Пенза-Пресс».

Юрий Осколков начал трудовую деятельность в 1979 году в службе движения в пензенском объединенном авиаотряде. Работал диспетчером, затем - руководителем полетов, с 1993 года – начальником пензенского центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги». Юрий Иванович уже на протяжении четырех десятилетий вносит вклад в развитие воздушного сообщения Пензенской области.

За добросовестное отношение к работе, заслуги в деле развития гражданской авиации и обеспечения безопасности полетов был награжден правительственными наградами: «Отличник воздушного транспорта», Почетный работник ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», благодарностями и Почетными грамотами губернатора, правительства Пензенской области, был отмечен благодарственными письмами Законодательного Собрания региона.

Ранее Юрий Иванович провел для информагентства экскурсию по аэропорту Пензы. Посмотреть большой материал можно ЗДЕСЬ.