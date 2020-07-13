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13.07.2020г.
В Пензенской области скончался очередной заболевший Covid-19

В Пензенской области скончался очередной заболевший Covid-19

Пн, 13.07.20 09:08
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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала об очередной жертве коронавирусной инфекцию.

По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 65-летней женщины. Погибшая страдала от множества хронических заболеваний, включая диабет и ожирение.

«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония», - констатировала пресс-секретарь.

Напомним, режим ограничений в регионе продлен до 25 июля. Жителей просят соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей и тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой.

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12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
В ловушке коронавируса. Вернутся ли в Пензу концерты после пандемии?
06.07.2020 15:57
Пенсионер из Пензы рассказал, как в одночасье оказался на улице
06.07.2020 10:04
Зря ли волнуются обманутые дольщики? Интервью о проблемных домах Пензы
03.07.2020 14:27
Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
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17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
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16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
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29.05.2020 14:42
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28.05.2020 11:55
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26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
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