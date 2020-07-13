В Пензенской области скончался очередной заболевший Covid-19

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала об очередной жертве коронавирусной инфекцию.
По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 65-летней женщины. Погибшая страдала от множества хронических заболеваний, включая диабет и ожирение.
«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония», - констатировала пресс-секретарь.
Напомним, режим ограничений в регионе продлен до 25 июля. Жителей просят соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей и тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой.