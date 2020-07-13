В Терновке несколько человек пострадали в серьезном ДТП

В микрорайоне Терновка в Пензе накануне вечером случилась авария, о которой стало известно из Сети.

По словам очевидца, который опубликовал снимки в группе соцсети «ВКонтакте», 12 июля около 18:33, ДТП произошло на ул. Терновского.

«Есть пострадавшие. Все не тяжелые. У ГАЗели лопнул тормозной шланг», - уточнил он.

Судя по кадрам, участниками аварии стали Datsun и Lada Granta. На месте работали медики. Официальных данных о случившемся нет.

Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, бокового интервала и дистанции. Также водителям не советуют отвлекаться на гаджеты и другие предметы.