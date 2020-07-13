В пензенских лагерях в августе планируют провести 2 смены

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 13 июля во время оперативного совещания с главами муниципальных образований обсудил ситуацию с коронавирусом в нашем регионе. Участники рассмотрели вопрос готовности детских лагерей.

Глава региона подчеркнул, что в связи со стабилизацией ситуации режим повышенной готовности продлен пока до 25 июля, заболевшие есть.

«Но ситуация под контролем, она стабильна. Разрешена эксплуатация спортобъектов, проведение массовых спортивных мероприятий. Мы каждую неделю принимаем решение, в каких направлениях снимать ограничения. Торговые центры, сфера общественного питания – тоже сняли ограничения, они обязаны руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора. Возобновлена работа обрабатывающих производств», - уточнил глава региона.

Иван Белозерцев обратил внимание глав муниципальных образований и министерства образования области на детские лагеря, он поручил готовить их к августу.

«Планируем, если все будет нормально, провести две смены по 14 дней», - добавил он.

Министр образования региона Александр Воронков сообщил, что все 12 лагерей готовы к приему детей. В настоящее время в работу вносятся изменения, чтобы смена могла быть 14 дней.

«Детей будет на 50% меньше, но администрация должна сработать качественно с учетом ситуации, которая может развиваться, если кто-то заболеет из детей. Готовьтесь», - сказал губернатор.

Александр Воронков добавил, что пришкольные лагеря также готовы к работе, они оснащены оборудованием. Иван Белозерцев попросил предупредить директоров школ о том, что образовательные организации могут начать работу раньше августа.





