В пожаре на ул. Мереняшева погиб человек

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Вечером 12 июля на место происшествия немедленно выдвинулись 6 единиц спецтехникики и 24 пожарных. Огнем была уничтожена часть жилого дома, включая крышу. На месте пожара обнаружили тело 64-летнего мужчины. По данному факту проводится проверка, уточняются причины возгорания.
Напомним, 9 июля в пожар на улице Попова унес жизни трех человек. Сотрудники МЧС просят пензенцев не оставлять без присмотра электроприборы и газовую плиту, а также осторожно обращаться с огнем.