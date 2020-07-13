На Южной поляне девять пожарных тушили кроссовер

В Пензе на ул. Красной накануне вечером загорелась иномарка.

По данным регионального управления МЧС, 12 июля около 18:13 на ул. Красной, 72 вспыхнул Ssang Yong. У автомобиля выгорел моторный отсек на площади 1,5 квадратных метра.

Отмечается, что пострадавших нет. С огнем боролись девять человек и две спецмашины.

Автовладельцев предупреждают о необходимости следить за исправностью машин, иметь огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя, повреждение аккумулятора.