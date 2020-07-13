В пензенские школы закупят кондиционеры для проведения ЕГЭ

Министр образования региона Александр Воронков сообщил, что проблем во время сдачи ЕГЭ не было, все вопросы быстро решались. Экзамены проводят с соблюдением всех требований безопасности.

«Жаркая погода только. Никогда в июле не сдавали экзамены. Есть ребята, которые не переносят жару, таких случаев пять по области – прекратили сдачу из-за этого», - рассказал он.

Губернатор предложил закупить кондиционеры, чтобы классы охлаждались перед ЕГЭ, и все сдавали экзамены в комфортных условиях. Он поручил Александру Воронкову подготовить соответствующую служебную записку.





