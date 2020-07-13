Компенсации от «Норникеля» пойдут в федеральный бюджет

В источнике отмечают, что ведомство уже подготовило необходимые поправки, документ в скором времени поступит в Госдуму. Стоит отметить, что по действующему законодательству получателем выплаты получит город Норильск.

«Если вред нанесен природному объекту в федеральной собственности, то и компенсацию должен получать бюджет Федерации. В данном случае пострадала река, все реки — это собственность всей страны, а не отдельного региона», — объяснил суть поправок источник «Известий».

Он добавили, что размер компенсации очень велик для муниципального образования и даже для региона. Росприроднадзор 6 июля обнародовал сумму ущерба экологии от аварии на ТЭЦ в Норильске, принадлежащей группе «Норникель». Служба оценила вред водным объектам в 147 млрд рублей и еще в 1 млрд — почвам.

На 2020 год Норильск ожидает доходы в размере 18 млрд рублей, это примерно в 8 раз меньше, чем сумма, которую Росприроднадзор требует от «Норникеля».