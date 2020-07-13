Пензенец сообщил о дыре в асфальте на ул. Пролетарской

По его словам, дыра образовалась около жилого дома на Пролетарской,10. Пензенец попросил жителей быть внимательными и прикрепил фото. Судя по кадру, яма находится около канализационного люка на дороге. Пока она не достигла больших размеров. Чтобы избежать неприятных последствий, в дыру воткнули ветки.

Официальной информации об инциденте нет.

К сожалению, в Пензе это случается нередко. Например, не так давно в ловушку угодила иномарка на ул. Карпинского, 32А, а еще один большегруз попал колесом в яму на ул. Дзержинского. Также в прошлом году на ул. Аустрина произошла трагедия - автомобиль угодил в яму с кипятком, двое мужчин погибли.