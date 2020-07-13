В Чемодановке построят школу на 375 мест

13 июля на видеоконференции губернатора Ивана Белозерцева с главами администраций районов сообщили о строительстве школы в Чемодановке к 2022 году.

Об этом доложил министр образования региона Александр Воронков.

«Школа на 375 мест в селе Чемодановка: начало строительства – 2021 год, завершение – 2022-й. Заключено соглашение на проектно-сметную документацию, так как она повторного применения. На все строительство – 325 миллионов, заложены средства из областного и федерального бюджетов. В августе 2020 года проект должен быть на экспертизе, плановый срок ее проведения – 31 октября. Планируем, что контракт на строительство в 2020 году будет заключен. Соответственно, интенсивное строительство придется на 2021 год, в 2022-м - уже отделочные работы, чтобы летом школа была готова», - сообщил он.

Губернатор обратил внимание глав муниципальных образований, в которых будут строиться школы и детсады, чтобы активно включались в работу.

«Не ждите, чтобы вам подставляли не только плечо, но и спину члены правительства, зампреды, министры, губернатор. Проектно-сметная документация – это ваша зона ответственности, давайте работать, приглашайте проектную организацию, разговаривайте», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, в ходе совещания с главами муниципальных образований также обсудили ход сдачи ЕГЭ и подготовку лагерей к работе в августе.