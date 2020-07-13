В Пензе внедряют прорывной метод в лечении Covid-19

Array ( [temp] => +28 [weatherType] => облачно с прояснениями, дождь [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_ra_d.png )
$ 71 р
€ 80 р
Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«Это метод гипербарической оксигенации, или насыщение организма воздухом с помощью повышенного давления в герметичных барокамерах», - уточнила заместитель главного врача центра, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева.
Физиотерапия в условиях барокамеры успешно применяется в лечении тяжелых вирусных пневмоний, менингитов, герпеса и псориаза. Пензенские специалисты начали внедрять ее вслед за Московским НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Принцип метода заключается в том, что пациента с кислородным голоданием помещают в герметичную капсулу, где за счет увеличения давления происходит активное насыщение организма кислородом. Длительность процедуры - от 30 до 40 минут, проводят ее ежедневно. Врачи отмечают, что уже к пятому сеансу больному становится значительно лучше. Данный метод показан при затяжном лечении, в критических ситуациях, а также в период восстановления.