В Пензе внедряют прорывной метод в лечении Covid-19

В Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи начали применять физиотерапевтическую методику лечения коронавирусной инфекции.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Это метод гипербарической оксигенации, или насыщение организма воздухом с помощью повышенного давления в герметичных барокамерах», - уточнила заместитель главного врача центра, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева.

Физиотерапия в условиях барокамеры успешно применяется в лечении тяжелых вирусных пневмоний, менингитов, герпеса и псориаза. Пензенские специалисты начали внедрять ее вслед за Московским НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Принцип метода заключается в том, что пациента с кислородным голоданием помещают в герметичную капсулу, где за счет увеличения давления происходит активное насыщение организма кислородом. Длительность процедуры - от 30 до 40 минут, проводят ее ежедневно. Врачи отмечают, что уже к пятому сеансу больному становится значительно лучше. Данный метод показан при затяжном лечении, в критических ситуациях, а также в период восстановления.