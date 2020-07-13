На улучшение качества воды в Пензенской области выделили 130 млн

Заместитель начальника управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Дмитрий Герасимов в передаче «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказал о реализации программы «Чистая вода» в регионе.

Он уточнил, что основная цель программы - оказание помощи муниципальным образованиям Пензенской области.

«Помощь муниципальным образованиям связана с капитальным ремонтом и строительством артезианских скважин, стройкой и капремонтом насосных станций. В этом году в программе принимают участие 93 муниципальных образования - это порядка 23 района области, где 99 объектов», - пояснил Дмитрий Герасимов.

Он отметил, что на эти цели в 2020 году выделили 130 миллионов рублей, а на 47 объектах из 99 работы уже закончены.

«Уже сделали 21 водонапорную башню, свыше пяти километров водопроводных сетей, четыре артезианских скважины, станцию управления защиты в Каменском районе», - рассказал замначальника управления.

По его словам, поселок ЗИФ, в котором наблюдались проблемы с водоснабжением, участвует в программе «Чистая вода». Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев. Работы на объекте планируют завершить до конца сентября.

«Для реализации нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ, в рамках федерального проекта «Чистая вода» в области была сделана подпрограмма «Чистая вода». Они направлены на улучшение качества водоснабжения, например, там, где проблемы с превышением железа», - пояснил Дмитрий Герасимов.

Он добавил, что подать заявки на участие можно двумя способами. Первый - когда муниципалитет и регион финансируют работы в соотношении 70% - средства области, 30% - муниципалитета. Второй - если неравнодушные жители хотят принять участие, они должны объединиться в кооператив. Тогда 70% работ оплачивает область, 15% - муниципалитет и оставшиеся 15% - кооператив.

Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.