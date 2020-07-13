Covid-19. Обнародованы данные о новых заболевших пензенцах на 13 июля

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На сайте стопкоронавирус.рф 13 июля появились оперативные данные по заболеваемости Covid-19 в Пензенской области.
Так, в регионе за сутки зафиксировано 35 новых заболевших. Таким образом, всего в Пензенской области зарегистрировано 5 768 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечилось 5 146 пациентов, умерло 66.
С начала пандемии в стране заболело 733 699 жителей, за последние сутки зафиксировано 6 537 случаев заражения. Всего выздоровел 504 021 пациент, 11 439 скончалось.
Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 25 июля. Пензенцам стоит помнить, что для того, чтобы избежать риска заражения, необходимо носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию и следить за гигиеной.