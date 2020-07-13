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13.07.2020г.
Стал известен срок сдачи новых школ в поселке Мичуринский и в Арбеково

Стал известен срок сдачи новых школ в поселке Мичуринский и в Арбеково

Пн, 13.07.20 10:47
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13 июля на оперативном совещании губернатора Ивана Белозерцева в режиме видеоконференции министр образования региона Александр Воронков сообщил о подготовке к строительству школы в поселке Мичуринский, о сроке завершения работ в учебном учреждении на 1100 мест в микрорайоне Арбеково и о создании дополнительных мест в детсадах.

«В 2021 году строительство школы на 225 мест в поселке Мичуринский Пензенского района мы обязаны начать и закончить. На сегодня заключено соглашение с подрядчиком, всего 80% работы выполнено по проектно-сметной документации (ПСД). Срок сдачи ее для прохождения госэкспертизы – 1 августа, планируемый срок заключения контракта на строительство – декабрь 2020 года», - рассказал Александр Воронков.

Говоря о школе в микрорайоне Арбеково, он отметил, что степень готовности объекта – высокая, там сейчас ведутся отделочные работы.

«Здесь задача - работать в три смены, увеличить количество людей. Потому что август – это последний месяц, который у нас остался, 15 августа – плановый срок сдачи объекта», - отметил министр.

Он сообщил о том, что в Пензенскую область могут направить дополнительные средства для создания мест в детсадах.

«Дополнительные средства сняли с других регионов, так как они не выполняют условия договора, и предложили тем, которые хорошо их выполняют. Мы определили, что можно эти деньги освоить путем выкупа на первом этаже помещений, которые будут полностью переконструированы под ясельки на 63 места по ул. 65 лет Победы, а в Веселовке - под детсад полностью на 150 мест. Инвесторы готовы сейчас вложиться, чтобы мы могли затем обеспечить ясельками микрорайоны. Пока средства на федеральном уровне не распределены, я в пятницу общался с замминистра, на этой неделе должны вопрос должен быть рассмотрен, а затем уже постановлением правительства средства распределят», - пояснил Александр Воронков.

Губернатор поручил держать эту ситуацию на контроле.

В ходе оперативного совещания также стало известно о сроках строительства школы в Чемодановке на 375 мест.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.instagram.com/p/CCMjUKFiBZU/
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10.07.2020 16:47
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26.06.2020 12:05
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25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
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