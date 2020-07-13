Пензенские психологи провели более 8 тыс. консультаций за время эпидемии

В течение трех месяцев в связи с режимом повышенной готовности из-за распространения Covid-19 специалисты проводили дистанционные консультации.

В этот период работали 64 психолога: 28 специалистов базовых кабинетов, 4 - из консультативных пунктов региона, 29 - из образовательных учреждений, один клинический психолог и один руководитель – главный психолог минобра.

«Все психологи в группах взаимозаменяемы и работали по графику. Кроме этого, с 5 июня начала свою работу онлайн-консультация на платформе penzadoktor. Здесь 7 психологов из методического объединения системы образования оказывали, и оказывают по сей день, консультативную помощь и поддержку медицинским работникам», - уточнили в пресс-центре правительства области.

В Viber работала группа «Психологи Пензы. Помощь», в соцсети «ВКонтакте» - группа «Психологи Пензенской области. Помощь». Помимо этого, получить поддержку можно было и по телефону. Также в период с 1 апреля по 30 июня функционировали экстренные группы помощи, которые работали без перерывов и выходных с 9.00 до 21.00. По итогам работы за все время ограничений, связанных с эпидемией, психологи провели 8268 консультаций.

«С 1 июля, в связи с отпусками основной массы специалистов, работа психологов проводится через группу «Психологи Пензенской области. Помощь» во «ВКонтакте» и на платформе penzadoktor», - добавили в пресс-центре.