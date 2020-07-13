Студенты ПГУАС работают на стройке пензенского цирка

«Да, представители студотрядов работают у нас. Им поручены несложные работы в рамках своих квалификаций - маляр, отделочник, плиточник», - отметил он.

Также корреспонденты «Пенза-Пресс» пообщались с куратором студотрядов на объекте Егором Ивановым, который следит за работой ребят и решает вопросы с подрядчиком. По его словам, практика на площадке пензенского цирка стала вынужденной альтернативой площадкам межрегионального и всероссийского уровня.

«Здесь работают два отряда из ПГУАС – «Спектр» и «Сириус», всего 21 человек. Занимаемся мы отделочными работами – малярными, штукатурными, а также подсобными. Студенческие строительные отряды летом выезжают в рамках практики на всероссийские и межрегиональные трудовые проекты в другие города – например, в Калининград, Челябинск, Якутию и так далее. Из-за пандемии отменились стройки с массовым количеством участников, поэтому мы обратились с таким вопросом к нашему губернатору Ивану Белозерцеву, и он нам помог», - пояснил Егор Иванов.

Ранее представители подрядной организации рассказывали об увеличении количества рабочих мест на объекте в связи с привлечением молодых специалистов по отделке из Пензы. В июле и августе цирк будут строить около 250 человек.