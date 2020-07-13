Саранские гастролеры угнали пензенскую «Ниву», чтобы доехать до Москвы

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В Пензе осудили двух парней из Саранска 22 и 24 лет за угон автомобиля.
Установлено, что молодые люди приехали в Пензу, а затем решили продолжить свой путь в столицу, для чего им понадобился автомобиль. Так, в ночь с 20 на 21 мая прошлого года парни угнали «Ладу Ниву» с парковки частного дома на ул. Ижевской. Пока один из них стоял наблюдал за окружающей обстановкой, второй проник в незапертую машину. На внедорожнике саранцы доехали до Рязани, где у них кончился бензин. Они бросили машину на стоянке и продолжили свой путь в Москву.
Происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения на гараже соседа потерпевшего.
К моменту рассмотрения уголовного дела один из парней отбывал наказание за кражу, мошенничество и угон. Ему назначили пять лет и два месяца колонии строгого режима. Он не согласился и подал апелляцию, но получил отказ. Второму угонщику присудили два года и четыре месяца тюрьмы, пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.