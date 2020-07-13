Цены на бензин в Пензе взлетели вверх. Мониторинг

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за июнь. Напомним, в мае по сравнению с апрелем на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а), бензин марки АИ-92 подорожал на 10 копеек, АИ-95 — на 6, а вот дизельное топливо, наоборот, подешевело на 34 копейки. В июне же все три вида топлива прибавили в цене. Бензин марки АИ-95 подорожал на 64 копейки, АИ-92 — на 40, дизельное топливо — на 24 копейки.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 5 июля), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе выросла на 24 копейки и составляет 44 рубля 65 копеек. Это на 7 копеек больше, чем в среднем по ПФО. Дешевле всего в округе бензин сейчас продают в Казани, его средняя стоимость составляет 43 рубля 45 копеек. А больше всех остальных в округе за топливо по-прежнему вынуждены платить жители Перми. Там средняя цена бензина составляет 45 рублей 73 копейки.

Цена литра дизельного топлива в Пензе, по данным Росстата, за июнь выросла на 19 копеек. Сейчас она составляет 46 рублей 19 копеек. Тем не менее, это на 86 копеек меньше, чем в среднем по ПФО. При этом в нашем городе цены на дизельное топливо остаются самыми низкими в округе. Лидером антирейтинга здесь снова стала Пермь. В этом городе дизельное топливо продают по средней цене 49 рублей 4 копейки за литр, и она является самой высокой в округе.

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.