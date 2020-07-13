Врач скорой помощи: У нас много молодых пациентов с тяжелым инфарктом

Заведующая подстанцией, врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Абрамова и врач станции Татьяна Воронцова в передаче «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказали о том, как пришли в профессию, какая нагрузка легла их плечи во время пандемии коронавируса и как проходит их рабочий день.

Наталья Абрамова - победитель конкурса профессионального мастерства «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача» в номинации «Лучший наставник». Она отметила, что профессия врача передается в ее семье из поколения в поколение.

«Мой рабочий день начинается рано, во-первых, это организационные вопросы. Мне нужно с утра организовать работу бригад, которых в моем подразделении 18, чтобы они были укомплектованы, чтобы оборудование работало и все было в полном оснащении. Это очень важно. Перед отчетом у главврача мы должны подвести итоги, отчитывается каждая подстанция, как прошли текущие сутки, какие проблемы были», - поделилась врач.

Она рассказала, что под ее контролем - выезды бригад на вызовы.

«Время доезда до экстренных пациентов - не более 20 минут, если медики приезжают и им необходима помощь - каждый отзванивается мне, советуется по диагностике», - пояснила Наталья Абрамова.

О своей работе рассказала и врач Татьяна Воронцова, которая стала победителем на всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи».

«Я с детства мечтала стать врачом, было огромное желание помогать людям. После школы я поступила в мединститут, позже по распределению работала на скорой помощи. Далее пошла в специализированную кардиологическую бригаду. В основном, работаю с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это самые сложные больные. На этапе госпитализации нужно правильно оказать помощь, чтобы снизить риск. Среди молодежи очень много тяжелых инфарктов миокарда с осложнениями. Тяжелее болезнь протекает, если к ней присоединяется вирусная пневмония, приходится работать очень быстро и четко. Вызовов стало больше, и больные потяжелее, мы боремся с каждой минутой, чтобы быстрее поставить диагноз», - пояснила Татьяна Воронцова.

Врачи отметили, что по другим заболеваниям роста нет. Они подчеркивают, что к температурящим больным вызовов стало меньше, однако работа по-прежнему заставляет медиков быть в напряжении.

Полный выпуск программы можно посмотреть здесь.