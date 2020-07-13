На «Экпрессе» стартует новая программа «Губернаторская пятилетка»

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Скоро в эфире «Экспресса» появятся первые выпуски программы «Губернаторская пятилетка» (16+). О новом проекте телеканала рассказал генеральный директор медиахолдинга Виктор Рубцов.
«Большая часть населения нашей страны привыкла измерять эпохальные расстояния именно пятилеткой. В этой программе мы подводим итоги, вспоминаем, какие задачи стояли перед пензенской властью пять лет назад, смотрим на результаты – как она сумела реализовать те планы, которые ставила федеральная власть, которые были необходимы для развития региона», - отметил Виктор Рубцов.
По его словам, хронометраж программы составляет пять минут. Первый выпуск «Губернаторской пятилетки» можно будет увидеть уже 14 июля.