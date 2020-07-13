Пензенцам рассказали, как правильно мыть овощи и фрукты

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили, как выбрать качественные овощи и фрукты, а также как правильно обработать их, чтобы избежать инфекции.

Так, сотрудники ведомства обращают внимание, что покупать плоды и овощи, в том числе бахчевые, нужно только в лицензированных торговых точках. В киосках и палатках должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Также покупателям следует обращать внимание на чистоту прилавка и опрятность продавцов. Овощи, фрукты и ягоды не должны иметь признаков порчи и гниения. Продажа несвежих продуктов в нарезку запрещена.

Специалисты отмечают, что не менее важно правильно хранить и мыть купленное, чтобы избежать заражения инфекционными заболеваниями.

«Не рекомендуется использовать для мытья плодоовощной продукции бытовые средства для мытья посуды или мыло», - подчеркнули в пресс-службе управления.

Специалисты пояснили, что корнеплоды нужно ненадолго замочить в теплой воде, а затем тщательно очистить щеткой и хорошо промыть. Листовую капусту стоит освободить от верхних слоев перед промыванием, а цветную - предварительно замочить, чтобы избавиться от насекомых.

Особого внимания требует зелень, от которой стоит отделить пожелтевшие участки, замочить на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам. Когда вся грязь осядет, зелень нужно тщательно прополоскать проточной водой.

«Для лучшего очищения зелени от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение получаса в солевом или уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды)», - посоветовали в ведомстве.

Виноград надо промывать под «душем» из-под крана, разделив крупные гроздья на более мелкие. Ягоды, как и другие плоды, следует подготовить особенно тщательно: отсортировать испорченные и незрелые экземпляры, выложить их на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Не следует мыть и держать ягоды в воде дольше необходимого времени.