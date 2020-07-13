На ул. Кижеватова произошло ДТП с участием сразу четырех машин

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Об этом рассказал подписчик группы в социальной сети «ВКонтакте»
«ДТП на Кижеватова, 37. Время - 13:45», - отметил он в своем посте и прикрепил видео происшествия.
Судя по кадрам, четыре легковушки, двигаясь друг за другом вниз по улице, въехали в бамперы машин, которые двигались впереди. Рядом с местом аварии стоит группа людей. Официальных данных по поводу ДТП нет.
Пензенцам напоминают, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, а также следить за дистанцией и боковым интервалом.