Десять вещей, которые пензенцы продолжат делать и после пандемии

Большинство пользователей отметили, что очень удобной услугой для них стала доставка подарков на дом. Тройку привычек-лидеров завершили самообразование и общение в соцсетях. Итак, после окончания самоизоляции в «посткарантинной» жизни пензенцев останутся 10 вещей:

1. Самообразование

Известный американский писатель Рэй Брэдбери говорил: «Я получил образование в библиотеке. Совершенно бесплатно». И в этом главный плюс самообразования: не нужно платить огромные деньги за знания, сэкономить время на дороге до учреждения, а также составить свой график обучения так, как удобно. В Сети есть множество недорогих или вовсе бесплатных курсов, которые позволяют пользователям получать нужную информацию без всякой «шелухи» и осваивать новые профессии. Ярким вдохновляющим примером для людей могут послужить истории пензячек, которые во время самоизоляции освоили новое дело. Так, бывший журналист информационного агентства «Пенза-Пресс» Ирина Милюкова начала осваивать веб-дизайн. Она отмечает, что после завершения обучения у нее появится интересная удаленная работа. А бывший главный редактор газеты «Аргументы и факты» Алина Кулькова еще до пандемии начала учиться на психолога. Свое обучение она продолжила уже во время самоизоляции. Она рассказала, что пары у нее проходили в конференции Zoom. Также для студентов организовывали семинары, тренинги и вебинары, что помогло им даже в непростое время получать знания и навыки.

2. Общение с друзьями и близкими по видеосвязи

Конечно, улыбки и онлайн-встречи с родными не исчезнут, напротив – это очень удобная альтернатива, если люди находятся далеко друг от друга или не могут увидеться по другим причинам. Пензенцы отмечают, что чаще стали созваниваться с родными в мессенджерах, а студенты подчеркивают, что многие экзамены во время сессии они сдавали с помощью конференции Zoom.

3. Дистанционные туры по музеям и странам

К сожалению, из-за пандемии многим пришлось отложить запланированные поездки. К тому же, неизвестно, когда зарубежные страны откроют границы для туристов. Поэтому любители путешествовать смогут удовлетворить свою потребность с помощью онлайн-туров. Это отличная возможность узнать много нового и интересного, не потратив ни копейки. Ранее информагенство делилось с читателями списком полезных ссылок на бесплатные лекции и экскурсии. Подробнее – здесь.

"Онлайн-праздники и мероприятия - вот это что-то новое. Иногда звезды действительно дают классные онлайн-концерты". В. Кулакова. Жительница Пензы.

4. Экономия

Все любят экономить на покупках, приобретать товары со скидкой и пользоваться бонусными программами. Например, люди могут сэкономить не только на вещах и продуктах, но и на связи. У пензенцев появилась возможность подключить домашнее ТВ, интернет и мобильную связь «оптом» всего за 550 рублей. Предложение действует в Пензе, Заречном и Кузнецке.

"Я проголосовала за экономию. За эти месяцы самоизоляции пересмотрела свою бюджет и освободилась от многих лишних трат". Диана Строева, жительница Пензы.

Кстати об экономии: жители, которые за первые пять месяцев 2020 года пользовались «пакетами» услуг, потратили на связь в среднем на три тысячи рублей меньше каждый в сравнении с абонентами, приобретающими услуги связи по отдельности.

5. Подарки

Сюрпризы и презенты всегда приятно не только получать, но и дарить. Дни рождения, годовщины, Дни Влюбленных… Праздников – множество, и подарки могут быть самые разные. Их можно выбирать как с точки зрения красоты и эстетики, так и стороны пользы. Очень удобным способом порадовать близкого человека пензенцы считают курьерскую доставку, которая во время самоизоляции стала спасением для тех, кто хотел устроить сюрприз, но не мог приобрести подарок офлайн.

6. Чтение и просмотр кино

Досуг может быть самым разнообразным. Например, чтение – времяпрепровождение не только для удовольствия, но и для пользы. Чтобы не искать понравившуюся книгу в магазинах и библиотеках, ее можно прочитать онлайн. Еще одним приятным досугом является просмотр кино. С его помощью можно перенестись в другой мир и пережить яркие эмоции. Кроме того, семейный или компанейский просмотр фильмов крайне сближает, поэтому данный досуг стоит практиковать как можно чаще. Об этом высказалась директор отделения Союза кинематографистов России Пензенской области, киновед и кинорежиссер Светлана Старостина. По ее словам, «кинематограф – тот редкий вид искусства, которым мы имеем возможность наслаждаться в условиях самоизоляции». Она отметила, что в непростое время зрители обратились к стриминговым платформам, фильмам и сериалам в формате «скринлайф». Также киновед поделилась мнением о том, как кризис может повлиять на киноиндустрию и простого зрителя, подробнее - здесь.

"Я теперь больше фильмов смотрю и зачитываюсь книгами". Сюзанна Шапошникова, жительница Пензы.

7. Онлайн-шопинг

Современные технологии шагнули далеко вперед. Делать покупки дистанционно – идеально для тех, кто не любит стоять в очередях и ценит свое время. А некоторые вещи можно найти только в онлайн магазинах, так как в бутиках их очень быстро разбирают. Однако, пензенцев просят быть внимательными во время дистанционных покупок, особенно по объявлениям, потому что можно попасть на удочку мошенников. Чтобы избежать неприятностей, лучше использовать проверенные сайты и приложения.

8. Общение в соцсетях

Соцсети – уже неотъемлемая часть нашей жизни. С их помощью можно знакомиться, смотреть фильмы, слушать музыку, делиться своей жизнью и узнавать последние новости. А в период самоизоляции эксперты зафиксировали рост количества постов, комментариев и лайков в соцсетях, что красноречиво говорит о том, насколько платформы популярны среди жителей, в том числе и пензенцев. Соцсети используют не только пользователи, но и целые компании: на своих страницах они предлагают продукты, а также сообщают об акциях и распродажах.

9. Дистанционный спорт

Значимость спорта трудно переоценить. Занятия физкультурой улучшают обменные процессы, позволяют улучшить фигуру, а также отвлечься от проблем и снизить уровень стресса. Во время самоизоляции фитнес-клубы закрылись, поэтому пензенцы перешли на онлайн-тренировки, которых в Сети на любые предпочтения и уровни нагрузки великое множество. С их помощью можно заниматься и дома, и на улице. Как поддержать себя в форме, рассказала и пензенский врач Юлия Смирнова. Она пояснила, что горожанам важно делать зарядку по утрам, и дала советы, как правильно выполнять упражнения.

«Умеренной физической активностью мы должны заниматься не менее 150 минут в неделю, значит 20-30 минут ежедневно. Следовать этим рекомендациям можно и нужно и в домашних условиях», - делится Юлия Смирнова.

Подробнее можно почитать - здесь.

"4 июля открылись фитнес-центры, и знаете что - не пойду я за новым абонементом. Тренировки онлайн + тренажеры на открытом воздухе - это меня более чем устраивает сейчас". Павел Серганов, житель Пензы.

10. Заказ еды на дом

Не терять время и силы на кухне и в продуктовом магазине, но при этом вкусно поесть – звучит заманчиво. Люди давно приноровились к новой услуге, которую оказывают общепиты – доставка еды на дом. А во время самоизоляции, когда закрылись кафе и рестораны, ее спрос повысился в разы. Но и после ослабления ограничений она не теряет своей актуальности, а напротив, стремится вперед, предлагая жителям новые блюда и рационы.

"Да, все останется в нашей жизни. Привыкли мы ко всему этому вышеперечисленному за эти месяцы". Д.Зорина, жительница Пензы.

Многие вещи, которые останутся с пензенцами после пандемии коронавируса, позволят сэкономить им и время, и деньги. К новым условиям смогли приспособиться как сами жители, так и пензенские компании, которые предложили своим клиентам новые виды дистанционного сервиса. Горожане активно пользуются онлайн-услугами, и это уже является неотъемлемой частью их жизни.