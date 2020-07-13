Пост зампреда – главы минсельхоза исключат из перечня пензенских госдолжностей

14 июля в Пензе состоится внеочередная сессия областного ЗакСобрания, в рамках которой рассмотрят вопрос о государственных должностях.

Как отмечается в пояснительной записке к сессии, предлагается внести «изменения в закон [...] в части исключения из перечня государственных должностей Пензенской области должности заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства».

Также законопроект предполагает внесение изменений в части «увеличения размера ежемесячного денежного поощрения председателя избирательной комиссии Пензенской области c 0,19 до 0,46 от размера ежемесячного денежного вознаграждения».

Кроме того, предлагается видоизменить существующие пятиугольные колодки орденов «За заслуги перед Пензенской областью» и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью» на прямоугольные.

«Настоящий законопроект не потребует дополнительных расходов из бюджета Пензенской области», - сообщается в законопроекте.

Напомним, если верить официальному сайту минсельхоза, должность зампреда правительства - главы министерства до сих пор занимает Андрей Бурлаков. 14 мая стало известно об обысках у него, после чего в УФСБ сообщили о задержании чиновника. Также впоследствии появилась информация о задержании его первого заместителя Персанова и предпринимателя. Их подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору. 10 июля в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы рассказали о продлении им ареста до 13 октября.