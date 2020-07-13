В Кузнецком районе приостановят подачу газа

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ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует абонентов о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Самара» плановых работ будет приостановлено газоснабжение.
Газоснабжение приостановят с 8 до 20 часов 27 июля в Кузнецком районе в следующих населенных пунктах: с. Анненково, ст. Елюзань, с. Махалино, д. Морозовка, с. Нижнее Аблязово, с. Тютнярь, с. Старый Кряжим, с. Татарская Пенделка, с. Сюзюм, ст. Сюзюм, с. Нижнедубенск, с. Радищево, с. Тихменево.