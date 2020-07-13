В центре Пензы образовалась пробка из-за обрыва проводов – очевидцы

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«У «Первопоселенца» – пробка, оборвались провода, машины стоят в сторону Южной поляны от самой Фонтанной площади. Образовалась небольшая пробка», - рассказала девушка, прислав фото с места инцидента.
О дорожном заторе из-за оборванных проводов также сообщили в группе соцсети «ВКонтакте».
«14:07, ул. Кирова, 3 (памятник «Первопоселенец»), оборвало провода. В обе стороны образуется небольшая пробка», - написал очевидец.
Официальной информации о причинах произошедшего нет. Напомним, касаться оборванных электропроводов - смертельно опасно.