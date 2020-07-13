На Гидрострое в ДТП разбились три машины и пострадал человек

В микрорайоне Гидрострой в Пензе 13 июля случилась жесткая авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец поделился снимками произошедшего в группе автолюбителей соцсети «ВКонтакте».

«ДТП. Гидрострой. Время - 14:45», - пояснил он.

Судя по кадрам, участниками аварии стали три автомобиля. Один из них - Chevrolet Niva - лежит на боку на проезжей части. Также пострадали два внедорожника. У Lada Xray видно вмятины на боку и на капоте.

В Instagram-аккаунте пензенских новостей появились подробности ДТП.

«В аварию попали три машины. Одного увезли в реанимацию, удар пришел в голову, еще дышал, люди быстро среагировали, сразу вытащили мужчину. Машины обесточили. Полиция приехала очень быстро, возможно, была рядом», - пояснил очевидец.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.