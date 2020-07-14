В Каменском районе отключат газ. Список населенных пунктов

Так, ресурса не будет с 6 утра 28 июля до 20 часов 29 июля в следующих населенных пунктах:

г. Каменка, с. Андреевка, с. Батрак, с. Блиновка, с. Головинщино, с. Большие Верхи, с. Кувака, с. Кевдо-Мельситово, с. Кикино, с. Ключище, с. Телятино, с. Варваровка, с. Кобылкино, с. Кочалейка, с. Кочетовка, с. Старая Есинеевка, с. Мочалейка, с. Низовка, п. Росток, с. Скворечное, ст. Студенец, с. Федоровка, н.п. Центральня усадьба совхоза им. Калинина.