Вакцину от Covid-19 в России планируют выпустить в августе

Директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что вакцина от коронавируса может появиться в России к середине августа.

«Где-то числа к 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», — рассказал он.

По данным телеканала «360» со ссылкой на РИА Новости, гражданский оборот лекарства разрешат на условиях, которые фактически являются третьим этапом. При этом врачи будут продолжать наблюдение. Отмечается, что при возникновении каких-либо побочных эффектов минздрав может отозвать свое разрешение.

Ранее директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил, что испытания вакцины от Covid-19 успешно завершены. Препарат протестировали на 38 добровольцах, которых начнут выписывать уже 15 июля. Перед этим пациенты пройдут контрольные испытания.