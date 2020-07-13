Депутаты ЗакСобра рассмотрят вопрос о выплатах пензенским соцработникам

На внеочередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области 14 июля депутаты рассмотрят законопроект, предлагающий наделить органы местного самоуправления районов и городских округов полномочиями по выплатам соцработникам.

В пояснительной записке отмечается, что речь – о стимулирующих выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку при работе с больными Covid-19 и людьми из группы риска заражения. Их в случае принятия проекта смогут получить и «работники муниципальных стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания».

«В настоящее время выплаты стимулирующего характера предоставляются только работникам государственных организаций социального обслуживания», - пояснили в ЗакСобре.

На эти выплаты потребуется 17 млн 271 тыс. рублей, до 1 сентября ее должны получить 706 работников. Соответствующая заявка направлена в Минтруд России.

«Расходы осуществляются за счет средств, поступающих на указанные цели из федерального бюджета», - также сообщается в документе.