Депутаты ЗакСобра рассмотрят вопрос о выплатах пензенским соцработникам

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На внеочередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области 14 июля депутаты рассмотрят законопроект, предлагающий наделить органы местного самоуправления районов и городских округов полномочиями по выплатам соцработникам.
В пояснительной записке отмечается, что речь – о стимулирующих выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку при работе с больными Covid-19 и людьми из группы риска заражения. Их в случае принятия проекта смогут получить и «работники муниципальных стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания».
«В настоящее время выплаты стимулирующего характера предоставляются только работникам государственных организаций социального обслуживания», - пояснили в ЗакСобре.
На эти выплаты потребуется 17 млн 271 тыс. рублей, до 1 сентября ее должны получить 706 работников. Соответствующая заявка направлена в Минтруд России.
«Расходы осуществляются за счет средств, поступающих на указанные цели из федерального бюджета», - также сообщается в документе.