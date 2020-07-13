Почему ЖК 8 «Марта» высоко оценили пензенские семьи

В жилом комплексе «8 Марта» остается все меньше 2- и 3-комнатных квартир. И это неудивительно: пензенские семьи оценили планировки, разработанные для этих домов.

Одна из важных особенностей - лоджии. Семьям предлагаются квартиры со стандартными (2,6–3,4 кв. м) и увеличенными (5,6–6,3 кв. м) балконами. В некоторых планировках выход на лоджию предусмотрен из жилой комнаты, в других – из кухни, есть и варианты, где попасть на нее можно и из кухни, и из комнаты.

Во всех планировках просторные функциональные кухни – чтобы хватило места для необходимой бытовой техники и чтобы можно было собраться всей семьей за одним столом. Санузел – раздельный, комнаты – изолированные, а в коридорах можно без проблем установить вместительные системы хранения.

Еще один плюс ЖК «8 Марта» – расположение. Дома строятся в районе, где уже создана мощная социальная инфраструктура. Вы легко устроите ребенка в детский сад или школу рядом с домом, в выходные отправитесь с ним в развлекательный комплекс или теннис-центр. А пока он отдыхает или занимается спортом, можно со спокойной душой заняться шопингом в крупных торговых центрах поблизости.

Молодые мамы наверняка оценят близость трех скверов, где так приятно гулять с коляской по ровным дорожкам в окружении зелени. А автовладельцы порадуются вместительному подземному паркингу, где их машины будут защищены от града, ветра и злоумышленников.

Подробную информацию можно узнать по телефонам 28-28-20 и *2820 (звонок бесплатный) или на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщик ЖК «8 Марта» – ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации на termodom-pnz.ru.